Real Madrid 2-0 Espanyol — LaLiga'da Namağlup Serisini Sürdürüyor
Maç Özeti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Espanyol'u 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.
Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.