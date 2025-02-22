Recep Uçar: Konyaspor İçin Deplasmandaki 1 Puan Değerli

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi ve hakem hatalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:04
Recep Uçar: Konyaspor İçin Deplasmandaki 1 Puan Değerli

Sivasspor-Konyaspor Maçının Ardından Uçar’ın Açıklamaları

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uçar, maçın her iki takım için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Buradan alınabilecek bir kötü sonuç, iki takım üzerinde de negatif anlamda çok ciddi etki bırakacak bir maçtı." dedi.

Şanssız Bir Maçtı

Uçar, Sivas’a kazanmak için geldiklerini vurgulayarak, "Maçın başında bireysel hatadan ve biraz da topun zeminde kalmasından dolayı yediğimiz şanssız bir golle 1-0 mağlup başladık. Sonrasında psikolojik olarak çok yıkılmadık, çabuk reaksiyon verdik." ifadelerini kullandı. Maçın 5. dakikasında yedikleri gole hemen karşılık vererek eşitliği sağladıklarını aktaran Uçar, ilk yarıdaki performanslarından memnun olmadığını söyledi.

Değişiklikler İle Üstünlük

Uçar, "Yaptığımız üç değişiklikle oyun biraz daha bize dönmeye başladı. Rakibimiz 10 kişi kalınca da oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğü elimize aldık. Ancak son 15 dakikada 10 kişiyle oynayan rakibimize karşı pozisyon üretmekte zorlandık ve uzatma dakikalarında değerlendiremediğimiz fırsatlar oldu. Bu maç bizim adımıza şanssız başladı ve şanssız bitmiş gözüküyor. Ancak alınan 1 puan, hem takımım hem de şehrim adına değerlidir." dedi.

Konyaspor'un Büyüklüğü

Recep Uçar, ligdeki hakem hatalarına da değinerek, "Konyaspor olarak, tüm gücümüzle bu ligde adaletli bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Bizi bu kadar etkileyen hakem hatalarını başka bir takım kaldırabilir miydi bilemiyorum." şeklinde konuştu. Kayserispor karşısındaki hakem kararlarına da atıfta bulunan Uçar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın sözlerini hatırlatarak, "Konyaspor köklü bir camiadır, hiçbir operasyon çekilemeyecek kadar da büyük bir camiadır. Gerekli başvurular yapılacaktır." dedi.

Tertemiz Bir Lig İsteği

Uçar, "İnsani hataların kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz fakat yaşadığımız olaylar ne yazık ki bir hatadan daha fazlasıdır. Bizim tek isteğimiz tertemiz bir ligdir. Sonuç ne olursa olsun, kim hedefe ulaşacaksa ulaşsın. Konyaspor, kimsenin operasyon çekemeyeceği kadar köklü bir camiadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası Hedefi

Son olarak, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynayacakları maçı da değerlendiren Uçar, bu maçtan bir puan alarak çeyrek finale yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

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