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Red Bull Back Line İzmir Elemeleri Tamamlandı

Voleybolun sokaklara taşınması için düzenlenen Red Bull Back Line İzmir elemeleri sona erdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:50
Red Bull Back Line İzmir Elemeleri Tamamlandı

Red Bull Back Line İzmir Elemeleri

Voleybol branşını sokaklara taşımayı hedefleyen Red Bull Back Line organizasyonunun İzmir'deki elemeleri gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Bostanlı Sahili'nde düzenlenen eleme müsabakaları, yoğun bir katılım ile başladı.

Müsabakalara Yoğun İlgi

160 sporcudan oluşan 32 takım, eleme müsabakalarında kıyasıya mücadele etti. Derece elde eden 4 takım, 28 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Red Bull Back Line finaline katılmaya hak kazandı.

Organizasyondan Açıklamalar

Organizatör Egemen Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybolun Türkiye'de oldukça sevilen bir takım sporu olduğunu belirtti. Bilici, voleybolu daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Yaptığımız tamamen sokak voleybolu. Kullanılan zemin uluslararası kuruluşlar tarafından onaylandı. Amacımız voleybolu sokağa indirmek, daha fazla insana ulaşmak ve gençlerin kendilerini göstermelerini sağlamak. Aynı zamanda gençlerin eğlenceli vakit geçirmelerini de hedefliyoruz. Müsabakalara oldukça yoğun ilgi var," diye ekledi Bilici.

Eleme Formatı

Red Bull Back Line'da her takım, 1 yedek ile birlikte toplam 5 oyuncudan oluşuyor. Elemelerde takımlar, 11 puanlık 3 set sistemi üzerinden; çeyrek finallerde ise 5 set üzerinden mücadele ediyor. Her karşılaşmada, sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulunması gerekmektedir. Set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor, bu da başarılı olan takım için hem skor avantajı hem de daha küçük sahada oynama imkanı sağlıyor.

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