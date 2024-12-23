Rockets, Alperen Şengün'ün 'Double-Double' Performansıyla Raptors'ı Geçti

NBA'de Rockets'ın Zaferi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkileyici "double-double" performansıyla Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.

Alperen'in Performansı

Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı bu karşılaşmada, yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla takımına büyük katkı sağladı. Bu galibiyetle Rockets, sezonun 19. galibiyetini elde etti.

Diğer Oyuncuların Katkısı

Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green ise 22 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan Raptors, üst üste 7. yenilgisini alarak 22. kez kaybetti. Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

Diğer Maçlar

Günün diğer maçında, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi. Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak dikkat çekti. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25, CJ McCollum ise 24 sayı attı. Ek olarak, Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.