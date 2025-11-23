Run Nysa Coşkusu: Sporcular Nysa Antik Kenti'nde Yarıştı

Run Nysa Coşkusu: Nysa Antik Kenti'nde Büyük Buluşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım etkinliği yoğun ilgi gördü

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın tanıtımına katkı sunan projeleri arasında yer alan 'Run Nysa' koşu etkinliği, tarihin kalbinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti'nde düzenlenen yarış, hem profesyonel sporcuların hem de sporsever vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Etkinlik iki ayrı parkurda yapıldı: 5 ve 10 kilometrelik etaplarda yüzlerce sporcu, antik kentin büyüleyici atmosferinde yarıştı. Katılımcılar Nysa'nın doğası ve tarihi dokusu içinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşarken, aynı zamanda Aydın’ın kültürel zenginlikleriyle buluştu.

Yarışın sonunda her iki parkurda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. 5 kilometre kadınlar kategorisinde Ebru Kaplan birinci olurken, 5 kilometre erkekler kategorisinde birinci Kerem Yar oldu. 10 kilometre etapta ise kadınlarda birinciliği Özlem Özgün, erkeklerde birinciliği Osman Erkam Şafak kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Nysa’nın büyüleyici atmosferinde böyle bir organizasyonu hayata geçirmek bizim için ayrı bir gurur. Bugün sadece spor yapılmadı; Aydın’ın tarihi, kültürü ve doğasıyla iç içe özel bir gün yaşandı. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz".

Bölgenin tanıtımına katkı sunan yarış boyunca katılımcılar Nysa’nın antik yapıları arasında koşarak eşsiz bir atmosferin parçası oldu. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın da katıldığı organizasyonun sonunda sporculara keşkek ve meyve ikramı yapıldı.

Run Nysa’ya katılan sporcular ve etkinliği izlemek için alana gelen vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

