Run Nysa Coşkusu: Sporcular Nysa Antik Kenti'nde Yarıştı

Aydın Büyükşehir'in 'Run Nysa' etkinliği Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti'nde yüzlerce sporcunun katılımıyla 5 ve 10 km parkurlarda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:03
Run Nysa Coşkusu: Sporcular Nysa Antik Kenti'nde Yarıştı

Run Nysa Coşkusu: Nysa Antik Kenti'nde Büyük Buluşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım etkinliği yoğun ilgi gördü

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın tanıtımına katkı sunan projeleri arasında yer alan 'Run Nysa' koşu etkinliği, tarihin kalbinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti'nde düzenlenen yarış, hem profesyonel sporcuların hem de sporsever vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Etkinlik iki ayrı parkurda yapıldı: 5 ve 10 kilometrelik etaplarda yüzlerce sporcu, antik kentin büyüleyici atmosferinde yarıştı. Katılımcılar Nysa'nın doğası ve tarihi dokusu içinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşarken, aynı zamanda Aydın’ın kültürel zenginlikleriyle buluştu.

Yarışın sonunda her iki parkurda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. 5 kilometre kadınlar kategorisinde Ebru Kaplan birinci olurken, 5 kilometre erkekler kategorisinde birinci Kerem Yar oldu. 10 kilometre etapta ise kadınlarda birinciliği Özlem Özgün, erkeklerde birinciliği Osman Erkam Şafak kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Nysa’nın büyüleyici atmosferinde böyle bir organizasyonu hayata geçirmek bizim için ayrı bir gurur. Bugün sadece spor yapılmadı; Aydın’ın tarihi, kültürü ve doğasıyla iç içe özel bir gün yaşandı. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz".

Bölgenin tanıtımına katkı sunan yarış boyunca katılımcılar Nysa’nın antik yapıları arasında koşarak eşsiz bir atmosferin parçası oldu. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın da katıldığı organizasyonun sonunda sporculara keşkek ve meyve ikramı yapıldı.

Run Nysa’ya katılan sporcular ve etkinliği izlemek için alana gelen vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AYDIN’IN TANITIMINA KATKI SUNAN PROJELERİ ARASINDA YER ALAN 'RUN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AYDIN’IN TANITIMINA KATKI SUNAN PROJELERİ ARASINDA YER ALAN 'RUN NYSA' KOŞU ETKİNLİĞİ, TARİHİN KALBİNDE BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SULTANHİSAR’DAKİ NYSA ANTİK KENTİ’NDE DÜZENLENEN YARIŞ, HEM PROFESYONEL SPORCULARIN HEM DE SPORSEVER VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AYDIN’IN TANITIMINA KATKI SUNAN PROJELERİ ARASINDA YER ALAN 'RUN...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik