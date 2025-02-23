Rusya Temsilcileri THY Avrupa Ligi'ne Dönebilir

Goran Sasic, Rus takımlarının gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne döneceğini duysurdu. İki takım için yer açılıyor!

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:53
Rusya Temsilcileri THY Avrupa Ligi'ne Dönebilir

Rus Takımlarının Dönüşü Bekleniyor

Avrupa Ligi Antrenörler Birliği Direktörü Goran Sasic, Rus takımlarının gelecekte THY Avrupa Ligi'ne yeniden katılma olasılığını değerlendirdi. Sasic, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nin yönetiminin Rus takımlarını organizasyona dahil etmeyi düşündüğünü belirtti.

Takım Sayısının Artması Ne Anlama Geliyor?

Sasic, "Hatırlarsanız bir yıl önce de aynı soru gündeme geldi ve o dönem yaptırımların Yugoslavya'ya uygulandığı gibi üç yıl süreceğini savunmuştum. Ancak son 48 saat içinde dünya genelinde olup bitenleri takip ediyorum ve bu kararın alınacağına dair daha fazla güvenim var" dedi. Son Avrupa Ligi yönetim kurulu toplantılarında takım sayısının 20'ye çıkarılması fikrinin tartışıldığını vurgulayan Sasic, "Bunun sebebinin iki Rus takımına yer açmak olduğunu düşünüyorum. Bu takımların CSKA Moskova ve Zenit olması muhtemel" şeklinde konuştu.

Üç Takımın Katılımı Gerekiyor

Sasic, gelecek yıllarda Avrupa Ligi'nde üç Rus takımının yer alması gerektiğininde altını çizerek, "Elbette UNICS Kazan da geri dönmeyi hak ediyor; ama mevcut koşullarda üç Rus takımı için yeterli yer olduğunu düşünmüyorum. Bu tarihi adaletsizliği ortadan kaldırmalıyız" dedi. Sasic, gelecek yıl Andreas Pistiolis ve Xavi Pascual gibi isimleri Avrupa Ligi'nde görmekten mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

Rusya takımları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022 yılında THY Avrupa Ligi'nden ihraç edilmişti.

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