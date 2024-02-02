Sacha Boey gitti, yerine Fildişili oyuncu geliyor

Galatasaray'da Sağ Bek Macerası: Sacha Boey ve Angelino'nun Ayrılıkları Sonrasında Transfer Harekatı!

Sarı-kırmızılılar, sağ bek pozisyonundaki boşluğu doldurmak için hızlı adımlarla ilerliyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi ve Angelino'nun Roma'ya gitmesinin ardından Galatasaray, bu kritik mevki için arayışlarını sürdürüyor.

Önceki hedef Lorenz Assignon'un transferinde yaşanan fiyat artışları ve Rennes'in tutumu sebebiyle vazgeçen Galatasaray, yeni rotasını belirledi. Yol haritasını Premier Lig'e çeviren sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'ın tecrübeli sağ beki Serge Aurier'e yönelik girişimleri hızlandırdı.

31 yaşındaki Fildişili yıldız Aurier'in transferi için Galatasaray'ın imza aşamasına gelindiği belirtiliyor. İngiliz gazeteci Fanatik.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Muhtemelen şu anda..." ifadesini kullanarak transferin sıcaklığını yansıttı.

Aurier'in kariyerine dair detaylar da dikkat çekici. Fildişi Sahili'nden çıkıp Fransa'ya yerleşen Aurier, Lens altyapısında futbol'a başladı. PSG, Tottenham ve son olarak Nottingham Forest'ta forma giyen deneyimli oyuncu, 2017 yılında 25 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu.

İspanyol ekibi Villarreal'e geçici olarak transfer olduktan sonra 2022'de İngiltere'ye dönen Aurier, Nottingham Forest'ta düzenli olarak forma giyiyor. Ancak, Forest'ın teknik direktör değişikliği nedeniyle oynatılmadığını belirten bir analist, "Aslında çok iyiydi. Sorun, teknik adam değişikliği ve yüksek maaşı" ifadelerini kullandı.

İngiliz gazeteci ayrıca, "Eğer Forest teknik direktör değiştirmeseydi, Aurier hala ilk tercih olurdu" diyerek oyuncunun kalitesine vurgu yaptı.

Galatasaray taraftarları, Serge Aurier transferinin heyecanını yaşarken, transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu tecrübeli oyuncuyla çözmeyi hedefliyor.