Sacha Boey transferinde taraftarların ağzını açık bırakan gelişme

Sarı kırmızılı takımın Sacha Boey transferi yapıldı! Duyanlar şaşırdı! Tüm detaylar haberimizde.

Sacha Boey transferinde taraftarların ağzını açık bırakan gelişme
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Sacha Boey transferiyle ilgili herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SACHA BOEY TRANSFERİNDE ŞAŞIRTAN GELİŞME

Sarı kırmızılı takımın gözde futbolcularından Sacha Boey'in Bayern Münih transferi gerçekleşti. Sağlık kontrolleri için Almanya'ya giden Boey'in yolculuğu sırasında mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. Boey Bayern Münih'e 32 milyon Euro nakit ve bonuslar üstüne transfer edildi ve transfer sonrasında Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olma rekoru Sacha Boey'in olacak. 

sacha boey herkesi şaşırttı

Thomas Tuchel tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Boey transferi tamamlandı sayılır. Bizim dileğimiz sözleşme imzalamak. Bazı şeyler son anda kararlaştırıldı. Sağlık kontrolleri sürüyor.' Sarı kırmızılı ekip Bayern Münih pazarlıklarında 25 milyon Euro seviyelerinden başladı ve rakamı giderek yükseltti, Sacha Boey ise anlaştığını ve izin istediğini söyledi. Transfer tutarları 32 milyon Euro'ya kadar yükseldi ve Boey tarafından istenen izin sonrasında pazarlıklara nokta koyuldu. 

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