Sadettin Saran'ın ilk kupası: Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 kazandı

Turkcell Süper Kupa finalinde Sarı-lacivertliler Galatasaray'ı mağlup ederek zafere ulaştı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma, sarı-lacivertliler ve taraftarlar için coşkulu bir zaferle sonuçlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde bulunduğu süre içinde ilk kupasını kazanmış oldu. Maç, kulüp yönetimi ve camia için ayrı bir anlam taşıdı.

Sadettin Saran, 21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilmişti; bugün gelen bu kupa, başkanlığı dönemindeki futbol branşındaki ilk kupa sevincini işaret ediyor.

Öte yandan Saran, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.

