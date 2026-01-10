Sadettin Saran'ın ilk kupası: Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 kazandı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu; Başkan Sadettin Saran görevdeki ilk kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:27
Turkcell Süper Kupa finalinde Sarı-lacivertliler Galatasaray'ı mağlup ederek zafere ulaştı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma, sarı-lacivertliler ve taraftarlar için coşkulu bir zaferle sonuçlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde bulunduğu süre içinde ilk kupasını kazanmış oldu. Maç, kulüp yönetimi ve camia için ayrı bir anlam taşıdı.

Sadettin Saran, 21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilmişti; bugün gelen bu kupa, başkanlığı dönemindeki futbol branşındaki ilk kupa sevincini işaret ediyor.

Öte yandan Saran, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

