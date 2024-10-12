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Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası'nda İki Türkiye Rekoru Kırdı

Şahika Ercümen, Yunanistan'daki Dünya Şampiyonası'nda paletsiz ve çift palet kategorisinde Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:02
Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası'nda İki Türkiye Rekoru Kırdı

Şahika Ercümen İki Türkiye Rekoru Kırdı

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, milli sporcumuz Şahika Ercümen, Yunanistan'ın Kalamata şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte, paletsiz ip destekli kategorisinin ardından çift palet kategorisinde de rekor kırdı.

Şampiyonanın Son Günü

Şampiyonanın son gününde düzenlenen çift palet yarışlarında, Ercümen 3 dakika 27 saniyede 92 metre derinliğe inerek, daha önce kendisine ait olan 91 metrelik rekoru geride bıraktı. Bu başarı ile birlikte bronz madalya sahibi oldu. Ayrıca, daha önce paletsiz ip destekli kategoride yaptığı 82 metrelik dalışla da bir başka Türkiye rekorunu ele geçirmişti.

Şahika Ercümen'in Açıklamaları

Elde ettiği başarı üzerine Ercümen, "Duygularım tarifsiz. Dalışımdan önce hava koşulları nedeniyle birçok dalış iptal edildi. Tekrar odaklanmak ve dalmak benim için oldukça zorluydu. Ancak ülkemiz için en iyisini yapmaya çalıştım. Bu yıl sponsorum yoktu, yeterince antrenman yapamamıştım ve yarışma öncesinde sağlık sorunları yaşadım. Bu şartlarda rekor kırabildiğim için çok mutluyum. Bu başarıyı ülkemize adıyorum," dedi.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip...

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip...

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip...

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.

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