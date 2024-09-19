DOLAR
34,07 -0,01%
EURO
38,08 -0,35%
ALTIN
2.820,88 -0,69%
BITCOIN
2.115.126,9 -3%

Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde 20-22 Eylül tarihleri arasında İtalya'da mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:00
Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Şahinbey Belediyespor, yarın başlayacak olan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu önemli organizasyon, Sassuolo kentinde 20-22 Eylül tarihleri arasında 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Üçüncü Şampiyonluk Hedefi

2021 ve 2023 yıllarında kupayı kazanma başarısını göstermiş olan Şahinbey Belediyespor, bu turnuvada üçüncü kez zafer elde etmeyi hedefliyor. B Grubu'nda yer alan Türk temsilcisi, açılış maçını yarın Wisla Krakow (Polonya) ve Cork City (İrlanda) ile yapacak. Ayrıca, gruptaki son karşılaşmasını 21 Eylül Cumartesi günü Everton (İngiltere) ile yapacak.

Vize Sorunu Ganasını Etkiliyor

Geçen yılın şampiyonu Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın vize vermemesi nedeniyle Gana uyruklu 5 oyuncusunu kadrosunda bulunduramıyor.

Diğer Gruplar ve Yarı Finallere Giden Yol

Turnuvada A Grubu'nda ise Vicenza Calcio (İtalya), CD Flamencos (İspanya), Paris (Fransa) ve Odishi Zugdidi (Gürcistan) mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

İLGİLİ HABERLER

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor
2
2024-2025 Kadınlar Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley Başlıyor
3
Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Maçları Heyecanı
4
Arkas Spor, Balkan Kupası'na Hazır
5
Hatayspor, Bodrum FK ile Mücadeleye Hazır
6
Brighton, FA Cup'ta Wolverhampton'ı Geçerek Turu Geçti

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi