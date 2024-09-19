Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Şahinbey Belediyespor, yarın başlayacak olan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu önemli organizasyon, Sassuolo kentinde 20-22 Eylül tarihleri arasında 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Üçüncü Şampiyonluk Hedefi

2021 ve 2023 yıllarında kupayı kazanma başarısını göstermiş olan Şahinbey Belediyespor, bu turnuvada üçüncü kez zafer elde etmeyi hedefliyor. B Grubu'nda yer alan Türk temsilcisi, açılış maçını yarın Wisla Krakow (Polonya) ve Cork City (İrlanda) ile yapacak. Ayrıca, gruptaki son karşılaşmasını 21 Eylül Cumartesi günü Everton (İngiltere) ile yapacak.

Vize Sorunu Ganasını Etkiliyor

Geçen yılın şampiyonu Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın vize vermemesi nedeniyle Gana uyruklu 5 oyuncusunu kadrosunda bulunduramıyor.

Diğer Gruplar ve Yarı Finallere Giden Yol

Turnuvada A Grubu'nda ise Vicenza Calcio (İtalya), CD Flamencos (İspanya), Paris (Fransa) ve Odishi Zugdidi (Gürcistan) mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.