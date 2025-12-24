Sakarya BB Pro Team 2026 Kadrosunu Açıkladı — Sukhopalova Transferi Öne Çıkıyor

Sakarya BB Pro Team 2026 Kadrosunu Açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya BB Pro Team, 2026 sezonu öncesinde yeni sporcu kadrosu ve teknik ekibini kamuoyuna duyurdu.

Kadroda önemli isimler ve genç yükseliş

UCI Dünya Kupası etaplarında Türkiye’yi temsil edecek takım, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli takviyeler yaptı. Ana kadrodaki yerlerini koruyan milli sporcular arasında Zeki Kaygısız, Furkan Akçam ve Enis Asaf Şanlı bulunuyor.

Altyapıdan yetişen genç yetenek İrem Duman ise A Takım’a yükseltilerek kadroya dahil edildi.

Çarpıcı transfer: Mariia Sukhopalova

Takımın uluslararası arenadaki en dikkat çeken transferi, Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonu Ukraynalı Mariia Sukhopalova oldu. Dünya şampiyonu sporcunun katılımıyla takımın yeni sezondaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Teknik kadroda değişim

Teknik kadroda da önemli bir yapılanma gerçekleştirildi. Başantrenörlük görevine kulübün eski sporcusu olan Azerbaycanlı olimpik bisikletçi Elçin Asadov getirildi.

Takımın teknik antrenörlük görevini ise Türkiye’nin dağ bisikleti branşındaki tek olimpik sporcusu unvanına sahip Bilal Akgül üstlendi.

Kulüp, yeni kadro ve teknik ekiple UCI Dünya Kupası etaplarında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor ve hedef rekabet gücünü artırmak olarak açıklandı.

