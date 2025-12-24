Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Antalya'da Türkiye Şampiyonu

Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi'nde U12 Mix Karışık kategorisinde zafer

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Antalya'da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

21 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yarışlarda, U12 Mix Karışık kategorisinde mücadele eden ekip, takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyon kadro; Betül Sena Tercan, Esila Duru Şenol, Ahmet Enes Kasab ve Mustafa Kaan Alşekerden oluşuyor. Sporcuların bu başarısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne yeni bir gurur kaynağı kazandırdı.

Başarı, kulüp ve şehirde sevinçle karşılanırken genç atletlerin performansı gelecek yarışlar için de umut verdi.

