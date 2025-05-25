Sakarya'da Gençlik Kürek Kupası Coşkuyla Gerçekleşti

Sakarya'da Gençlik Kürek Kupası Düzenlendi

Sakarya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenledi. Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda gerçekleştirilen organizasyona, 235 sporcu katıldı.

KÜREK FEDERASYONU TEMSİLCİSİ AHMET ERHAN TANYELİNDEN AÇIKLAMALAR

Kürek Federasyonu Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Erhan Tanyeli, Serdivan Belediyesi tarafından gelenekselleştirilmesi hedeflenen ulusal yarışları değerlendirdi. Tanyeli, "27 yaş üstü sporcularımız dört çifte, çifte ve tek çifte sınıfında yarışıyor. İleriki yıllarda uluslararası yapmayı istediğimiz bir organizasyon. Hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de gelen katılımcılarla güzel birliktelik oluyor. Yarışlara ilgi harika. Sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Serdivan Belediyesi'nden Hedefler

Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Yardım, etkinliğin uluslararası bir boyuta taşınması hedefinde olduklarını belirterek, "Kürek yarışlarına gönül verenlerle master kürek yarışı düzenlemek istiyoruz. İlginin böyle güzel olmasından memnunuz. Bu etkinliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenliyoruz. Hedefimiz, bu organizasyonu ileriki yıllarda uluslararası bir organizasyon haline getirip büyütmek." ifadelerini kullandı.

Yarışların Kazananları

Yarışlarda, erkekler tek çiftede Cengizhan Sungurlu, kadınlar tek çiftede Hatice Aydın, erkekler iki çiftede Koray Göytan ve Furkan Çelik, kadınlar iki çiftede Esra Pasiner ve Ece Çetinel birincilik elde etti. Dümencili dört çifte yarışı ise Moda Kürek Kulübü kazandı. Karışık kategorilerde ise iki çifti mixte Moda Kürek Kulübü, dümencili dört çifte mixte Suadiye Kürek ve Kona Kulübü birinci oldu.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi. Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 235 sporcu katıldı.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi. Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 235 sporcu katıldı.