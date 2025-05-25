DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.173.816,65 1,1%

Sakarya'da Gençlik Kürek Kupası Coşkuyla Gerçekleşti

Sakarya'da 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Gençlik Kürek Kupası'na 235 sporcu katıldı, yarışlar büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 20:55
Sakarya'da Gençlik Kürek Kupası Coşkuyla Gerçekleşti

Sakarya'da Gençlik Kürek Kupası Düzenlendi

Sakarya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenledi. Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda gerçekleştirilen organizasyona, 235 sporcu katıldı.

KÜREK FEDERASYONU TEMSİLCİSİ AHMET ERHAN TANYELİNDEN AÇIKLAMALAR

Kürek Federasyonu Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Erhan Tanyeli, Serdivan Belediyesi tarafından gelenekselleştirilmesi hedeflenen ulusal yarışları değerlendirdi. Tanyeli, "27 yaş üstü sporcularımız dört çifte, çifte ve tek çifte sınıfında yarışıyor. İleriki yıllarda uluslararası yapmayı istediğimiz bir organizasyon. Hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de gelen katılımcılarla güzel birliktelik oluyor. Yarışlara ilgi harika. Sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Serdivan Belediyesi'nden Hedefler

Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Yardım, etkinliğin uluslararası bir boyuta taşınması hedefinde olduklarını belirterek, "Kürek yarışlarına gönül verenlerle master kürek yarışı düzenlemek istiyoruz. İlginin böyle güzel olmasından memnunuz. Bu etkinliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenliyoruz. Hedefimiz, bu organizasyonu ileriki yıllarda uluslararası bir organizasyon haline getirip büyütmek." ifadelerini kullandı.

Yarışların Kazananları

Yarışlarda, erkekler tek çiftede Cengizhan Sungurlu, kadınlar tek çiftede Hatice Aydın, erkekler iki çiftede Koray Göytan ve Furkan Çelik, kadınlar iki çiftede Esra Pasiner ve Ece Çetinel birincilik elde etti. Dümencili dört çifte yarışı ise Moda Kürek Kulübü kazandı. Karışık kategorilerde ise iki çifti mixte Moda Kürek Kulübü, dümencili dört çifte mixte Suadiye Kürek ve Kona Kulübü birinci oldu.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi...

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi. Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 235 sporcu katıldı.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi...

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi. Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 235 sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Alper Avcı: 'Oyuncuların Hepsinin Hak Ettiği Bir Galibiyet Oldu'
2
Nesine 3. Lig Play-Off Finalinde Kahramanmaraş İstiklal Spor Zaferle Ayrıldı
3
Kerem Kazaz, Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Şampiyon Oldu
4
Bellona Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'İçerde Yenilmezlik Serimizi Sürdürdük'
5
18 Yaş Altı Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nın Kazananı BOTAŞ
6
Erzurum'da Hava Sporları Festivali Nefes Kesen Gösterilerle Son Buldu
7
Elbistan'da Deprem Şehitleri İçin Off-Road Yarışları Düzenlendi

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!