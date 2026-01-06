Sakarya'da Spor Yatırımları Meyvesini Verdi: 275 Madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yatırımlarıyla sporcular 126 müsabakada 275 madalya kazandı; altyapı projeleri ve uluslararası organizasyonlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:05
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025 Spor Yatırımlarını ve Başarıları Açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içinde hayata geçirilen spor yatırımları ve sporcu başarılarına ilişkin verileri paylaştı. Belediye, şehir genelinde başlattığı projelerle özellikle kırsal mahallelerde çocuk ve gençlerin spor imkanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Altyapı ve Tesis Çalışmaları

Şehir genelinde başlatılan spor yatırımları kapsamında, 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahasında çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı. 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanan bu sahaların yanı sıra; Erenler, Sapanca, Kaynarca ve Adapazarı’nda 4 kapalı spor salonu, Arifiye’de ise Gençlik Merkezi ve yüzme havuzu projelerinin inşasına devam ediliyor.

Yerel spor faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 24 farklı branşta faaliyet gösteren 165 amatör spor kulübüne toplam 18 milyon TL tutarında katkı sağlandı. Altyapı yatırımları çerçevesinde ise Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri yenilenerek modern standartlara uygun hale getirildi. Şehir ayrıca yıl içinde UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Türkiye Off-Road Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Sporculardan Gelen Sonuçlar

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki 96’sı milli olmak üzere toplam bin 243 sporcu, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası arenalarda mücadele etti. Katılım sağlanan 126 farklı müsabakada Sakaryalı sporcular toplamda 275 madalya kazanarak sezonu tamamladı.

Belediye yetkilileri, altyapı yatırımlarının ve desteklerin süreceğini, gençlerin sporla buluşmasının öncelikli hedef olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

