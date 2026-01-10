Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor: Teknik Sorumluların Değerlendirmesi

Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor: Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig 20. haftasında oynanan karşılaşmada Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında maçın dönüm noktalarını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel

Mustafa Gürsel, maça gelmeden önce iyi oynayıp kaybettikleri maçların bulunduğunu belirterek rakibin kadro değişikliğine dikkat çekti. Ev sahibi ekibin hoca değişikliği sonrası özellikle kendi sahasında reaksiyon göstereceğini düşündüklerini söyledi.

Gürsel, kontrolün büyük bölümünün ellerinde olduğunu ve kalelerinde fazla pozisyon verilmediğini ifade etti. Yedikleri golden sonra sistem değişikliğine gittiklerini, buradan 3 puan istediğini ancak son haftalarda iyi oynamalarına rağmen maçları çeviremediklerini vurguladı. Oyuncularının hem oyun hem de puan olarak play-offu hedeflediğini, alınan bir puanın moral olduğunu ve bir sonraki maça hazırlanıp 3 puanla devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu

Hakan Kutlu ise iki takımın da kazanmak istediğini, maçın başında iki net pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Oynamak istedikleri oyunun gerisinde kaldıklarını, ilerleyen dakikalarda oyunda düşüşler yaşandığını kaydetti.

Bandırmasporu ligin iyi ve şampiyonluğa oynayan takımlarından biri olarak nitelendiren Kutlu, maç sonunda beraberliğe tepki gösteren bir takım olduğunu ifade etti. Son saniyede maçı bitirebileceklerini belirten Kutlu, oyuncularının gelecek adına ümit verdiğini ve maçın kazanılabileceğini, hak ettikleri bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Hakem yönetimiyle ilgili olarak Kutlu, çok kötü bir maç yönettiğini söyleyemeyeceğini ancak kritik kararlar olduğunu, rakibe verilmediği sarı kartlar bulunduğunu ve Mulumba'yı atması gerektiğini fakat atmadığını belirtti. Karşı karşıya kaldıkları pozisyonun kesildiğini, oyun anlamındaki sıkıntıların çalışmayla giderilebileceğini ve hiç pozisyon vermeden oynamanın sevindirici olduğunu sözlerine ekledi. Kutlu, birkaç eklentiyle Sakaryasporun bu sezonu sorunsuz geçireceğini düşündüğünü ifade etti.

