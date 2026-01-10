Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor | Trendyol 1. Lig 20. Hafta

Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig 20. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç Detayları

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer

Kadro ve Teknik Ekip

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 59), Mirza Cihan, Lukazs Piotr (Emre Demir dk. 75), Kakuta (Kobiljar dk. 83), Serkan Yavuz, Alparslan Demir, Dimitrios, Vukovic, Caner Erkin

Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Oğuzhan Açıl, Özgür Çoban, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Enes Çinemre dk. 78), Ndongala, Kerim Alıcı (Oğuz Ceylan dk. 78), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 6), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir (Amaral dk. 63), Mulumba, Douglas Souza

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller ve Kartlar

Goller: Lukazs Pıotr (dk. 61) (Sakaryaspor), Ndongala (dk. 87) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kakuta, Mirza Cihan, Vukovic, Dimitrios, Szumski (Sakaryaspor); Mulumba, Atınç Nukan (Bandırmaspor)

Karşılaşma, her iki takımın da çabuk düzelttiği ataklara sahne oldu ve 1-1 eşitlikle sona erdi.

