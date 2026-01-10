Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor | Trendyol 1. Lig 20. Hafta

Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor
Trendyol 1. Lig 20. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maç Detayları
Stat: Sakarya Yeni Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer
Kadro ve Teknik Ekip
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 59), Mirza Cihan, Lukazs Piotr (Emre Demir dk. 75), Kakuta (Kobiljar dk. 83), Serkan Yavuz, Alparslan Demir, Dimitrios, Vukovic, Caner Erkin
Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Oğuzhan Açıl, Özgür Çoban, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Enes Çinemre dk. 78), Ndongala, Kerim Alıcı (Oğuz Ceylan dk. 78), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 6), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir (Amaral dk. 63), Mulumba, Douglas Souza
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Aydın
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller ve Kartlar
Goller: Lukazs Pıotr (dk. 61) (Sakaryaspor), Ndongala (dk. 87) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Kakuta, Mirza Cihan, Vukovic, Dimitrios, Szumski (Sakaryaspor); Mulumba, Atınç Nukan (Bandırmaspor)
Karşılaşma, her iki takımın da çabuk düzelttiği ataklara sahne oldu ve 1-1 eşitlikle sona erdi.
TRENDYOL 1. LİG'İN 20. HAFTASINDA SAKARYASPOR, KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.