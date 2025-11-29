Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor — Trendyol 1. Lig 15. Hafta

Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İki teknik direktör maçın kritik anları, hakem kararları ve eksiklikleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:21
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz

"Deplasman maçında puan ya da puanlar bekliyoruz. Maç başladıktan itibaren de bunun gösterdik ama ikinci yarıda Caner Erkin oyundan atılana kadar olan süreçte hakimiyet kurmaya çalıştık. 2-3 net bir şekilde gol pozisyonu kaçırdık. Son bölümde rakibin içerde oynaması, hakem faktörünü de arkasına alarak gol atacağımız sırada gol yedik. Takım oyuncularımız, deplasmanda normal şartlarda geldiğimiz zaman bir puana sevineceğimiz yerde hepsi üzgün. Bundan da bir ders çıkaracağız. Yaptığımız hataları, eksiklikleri yarından itibaren değerlendirip önümüzdeki haftaki maçlara yoğunlaşacağız"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü

"Bu maçın özelinde tamamen oyuna, adam adama baskıyla başladığımız bir oyun, geçişlerle golü bulmaktı. Futbolun içinden gelmeyen hakemlerin tamamen pozisyonu öngörememesi, VAR’daki hakem arkadaşın öngörememesi, kafa topuna çıkarken eller kapalı kalacak diye bir zihniyet yok. Bunu yorumlayamıyorsan bu bir problem. Çok fazla şeylerle mücadele ediyoruz. Özellikle ikinci yarı eksik kaldıktan sonra kattıkları çabadan dolayı oyuncuları tebrik ettim. Bunun çalışmalarını yaptık bu hafta ama penaltıdan golü yiyorsun. Lig uzun gerekli her şey yapılacaktır"

