Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Sakaryaspor'dan Kritik Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Geldiğimiz noktada bu maç bizim için viraj maçıydı." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin Önemi

Bakkal, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, oyuncularının ikinci devrede gösterdikleri dirençten dolayı kutladı. "1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirme isteği takdire şayan. Eksiksiz bir futbol sergileyip, iki gol bulmamız önemliydi." dedi.

Bu hafta takıma 3 oyuncunun döndüğünü dile getiren Bakkal, "Bu 3 puan önümüzdeki günlere daha iyi bakma puanıdır. Oyuncu grubunun gösterdiği direnç hakikaten çok önemli." şeklinde konuştu.

Alagöz Holding Iğdır FK Cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü ise rakibe karşı beklenen direnci gösteremediklerini vurguladı. Son 15 gündür takım ile birlikte olduklarını belirten Özköylü, "Eksikleri gidermek için çok fazla zamanımız yok. Öz güven kaybı ve tedirginlik oyuncularımızın performansını olumsuz etkiliyor." dedi.

Baskı ve Beklentiler

Özköylü, "İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz ama sahada fazla top kaybı yapıyoruz. Bu seviye takımlar basit goller yememeli." diyerek maçın kaybedilmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Gelecek hafta kendi sahalarında oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.