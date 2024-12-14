DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.537.260,14 0,26%

Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Mesut Bakkal, bu maçın viraj maçı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:11
Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Sakaryaspor'dan Kritik Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Geldiğimiz noktada bu maç bizim için viraj maçıydı." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin Önemi

Bakkal, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, oyuncularının ikinci devrede gösterdikleri dirençten dolayı kutladı. "1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirme isteği takdire şayan. Eksiksiz bir futbol sergileyip, iki gol bulmamız önemliydi." dedi.

Bu hafta takıma 3 oyuncunun döndüğünü dile getiren Bakkal, "Bu 3 puan önümüzdeki günlere daha iyi bakma puanıdır. Oyuncu grubunun gösterdiği direnç hakikaten çok önemli." şeklinde konuştu.

Alagöz Holding Iğdır FK Cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü ise rakibe karşı beklenen direnci gösteremediklerini vurguladı. Son 15 gündür takım ile birlikte olduklarını belirten Özköylü, "Eksikleri gidermek için çok fazla zamanımız yok. Öz güven kaybı ve tedirginlik oyuncularımızın performansını olumsuz etkiliyor." dedi.

Baskı ve Beklentiler

Özköylü, "İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz ama sahada fazla top kaybı yapıyoruz. Bu seviye takımlar basit goller yememeli." diyerek maçın kaybedilmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Gelecek hafta kendi sahalarında oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti
2
Milli Ragbicilere Doping Ceza! Mehmet Sefa Kaptan ve Kerim Cömert 3 Yıl Men Edildi
3
Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı
4
Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 Mağlup Etti
5
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 90-88 Yenerek Galip Geldi
6
Union Berlin-Bochum Maçında Çakmak Krizi: Kaleci Drewes Hastaneye Gitti
7
Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak