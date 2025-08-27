DOLAR
Sakaryaspor, Boluspor Maçına Rüstemler'de Hazırlanıyor

Sakaryaspor, İrfan Buz yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor; yeni transfer Josip Vukovic takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:58
İrfan Buz yönetiminde taktik ve pas çalışması

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, Rüstemler Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Kadroya yeni dahil olan Josip Vukovic de takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sakarya ekibi, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek ve son provayı yapacak.

Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

