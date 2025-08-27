Sakaryaspor, Boluspor Maçına Rüstemler'de Hazırlanıyor

İrfan Buz yönetiminde taktik ve pas çalışması

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, Rüstemler Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Kadroya yeni dahil olan Josip Vukovic de takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sakarya ekibi, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek ve son provayı yapacak.

Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

