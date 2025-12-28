DOLAR
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu

Enes Zengin, tek aday olarak seçilerek Sakaryaspor’un 47. başkanı oldu. Genel kurul Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi, yeni başkan ilk mesajını verdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:20
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, kulübün 47. başkanı olarak göreve başladı.

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul toplantısı, bugün Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde, açık oylama usulüyle delegelerin güvenoyunu alan Enes Zengin başkanlığa getirildi.

Yeni başkanın ilk sözleri

Enes Zengin, konuşmasında Sakaryaspor’un kent için taşıdığı değere vurgu yaparak şunları söyledi: "Sakaryaspor hepimizin çocukluğu, gençliği ve gelecek nesillere bırakacağımız en güzel hediyedir. Sakaryaspor her zaman Sakarya’mızın göz bebeği olmuştur. Zaman zaman kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız oldu ama bugün hep birlikte Allah nasip ederse genç bir ekip kurduk. Sizlerden isteğim, bu kardeşinize sahip çıkmanız, destek vermeniz. Biz de sizin emanetiniz olan Sakaryaspor’a en güzel şekilde sahip çıkmak için bugün buradayız."

"Küllerimizden doğmaya geldik"

Zengin, kulübün içinde bulunduğu zorlu sürece değinerek geçmişte yöneticilik yaptığı dönemi hatırlattı ve kararlılığını vurguladı: "Kimselere yıldızları vaad etmiyoruz. Genç ve dinamik bir ekibiz. Daha önce İsmail Gürses döneminde de yöneticilik yaptım. Bugün de sizlerin karşısına başkan adayı olarak çıktım. Sizlerin oylarıyla başkan olarak seçildim. Bir Sakaryaspor sevdalısı olarak sonuna kadar bu iş için savaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kulübe verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür eden Zengin, "Bugünlerde Sakaryaspor olarak çok iyi bir durumda değiliz ama biz Sakarya olarak külllerimizden doğmaya alışığız. Bugün de biz 'Küllerimizden doğmaya geldik' diyoruz. Niyetimiz halis. Sonunun güzel olacağına inanıyoruz. Sonu güzel olan yolların genelde taşlı sıkıntıları olur. İllaki aramızda tartışmalar olacak ama üzüntümüz de birlikte, sevincimiz de birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

