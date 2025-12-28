DOLAR
Erzurumspor FK 1-0 Çorum FK — Benhur Keser Golüyle Kazandı

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Erzurumspor FK, Benhur Keser'in 52. dakikadaki golüyle Çorum FK'yı 1-0 yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:27
Trendyol 1. Lig’de 19. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada konuk takımın orta alandan geliştirdiği atakta Aleksic’in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Eze’nin yakın köşeye çektiği sert şutu kaleci Orbaniç kornere çeldi.

6. dakikada Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı’nın orta alandan derinleme pasıyla ceza sahasına hareketlenen Mustafa Fettahoğlu’nun köşeye plase vuruşunda kaleci Sehic güçlükle topu kornere gönderdi.

52. dakikada konuk takım kendi sahasından çıkmaya çalışırken top baskı yapan ev sahibi takımdan Benhur Keser’de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Benhur’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan filelerle buluştu. 1-0

90+1. dakikada Orhan Ovacıklı’nın pasıyla ceza sahasına giren Hüsamettin’in, Cemali’nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Eren Tozlu’nun kullandığı penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı.

Kadrolar ve hakemler

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Martin Rodriguez dk. 72), Giovanni Crociata, Benhur Keser (Hüsamettin Yener dk. 72), Mustafa Fettahoğlu (Amar Gerxhaliu dk.90), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Emre Erdem, Murat Cem Akpınar, Salih Sarıkaya, Mert Önal, Cheikne Sylla

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah (Üzeyir Ergün dk. 62), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Geraldo dk. 82), Danijel Aleksic (Atakan Akkaynak dk. 75), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Braian Samudio, Emeka Friday Eze (Oğulcan Çağlayan dk. 62)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Taha Rençber, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller ve kartlar

Gol: Benhur Keser (dk. 52) (Erzurumspor FK)

Sarı Kartlar: Benhur Keser, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Emeka Friday Eze, İbrahim Sehic (Çorum FK)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

