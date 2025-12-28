İskenderunspor 4-2 MKE Ankaragücü: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çarpıcı Sonuç

Maç Özeti

TFF Nesine 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta karşılaşmasında İskenderunspor, evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Abdullah Özcan, Recep Gündüz

Goller

Atakan Güner (dk. 43) ve Miraç Şimşek (dk. 65) MKE Ankaragücü adına fileleri sarsarken, İskenderunspor'un gollerini Enes Şahin (dk. 46, 72 pen. ve 78) ile Berat Yılmaz (dk. 52) kaydetti.

Kadrolar ve Değişiklikler

İskenderunspor: Cengizhan Şarli, Ahmet Biler, Erbay Eker, Berat Yılmaz (Sinan Özen dk. 89), Kerem Kursun, Mustafa Kapı, Koray Uzun, Mohamed Khalil (Berkan Öksüz dk. 85), Enes Sahin (Sevan Albay dk. 89), Hüseyin Biler, İsmail Yaşar (Özgür Baran Aksaka dk. 46)

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Muhammed Sevgili, Miraç Şimşek, Mesut Kesik (Mücahit Efe Poyraz dk. 34), Mervan Yusuf Yiğit, Enes Tepecik (Recep Şahin dk. 78), Osman Çelik, Atakan Güner, Batuhan Gürsoy (Efe Yiğit Toprak dk. 63), Fatih Arhan, Arda Doğan (Muhammed Ali Güngör dk. 63)

Sarı Kartlar

Enes Şahin (İskenderunspor); Enes Tepecik, Fatih Arhan, Efe Yiğit Toprak (MKE Ankaragücü) sarı kart gören oyuncular oldu.

Karşılaşma, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta puan yarışını ve haftanın dikkat çeken sonuçlarını yeniden şekillendirdi.

