Basketbol Süper Ligi 13. Hafta: Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u 75-72 Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
Takım Kadroları ve Puan Dağılımı
Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Franke 18, Yunus Emre Sonsırma 8, Blumbergs 8, David Efianayi 7, Floyd 4, Sajus 22, Utomi, Mustafa Kurtuldum
Başantrenör: Özhan Çıngın
Beşiktaş: Zizic 15, Brynton Lemar 2, Berk İbrahim Uğurlu 10, Vitto Brown 3, Dotson 7, Canberk Kuş 1, Yiğit Arslan 5, Mathews 21, Anthony Brown 7, Kamagate 4
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Periyotlar
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-37
3. Periyot: 56-54
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 13. HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, KONUK ETTİĞİ BEŞİKTAŞ'A 72-75 YENİLDİ.