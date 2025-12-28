DOLAR
Basketbol Süper Ligi 13. Hafta: Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u 75-72 Yendi

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:42
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Takım Kadroları ve Puan Dağılımı

Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Franke 18, Yunus Emre Sonsırma 8, Blumbergs 8, David Efianayi 7, Floyd 4, Sajus 22, Utomi, Mustafa Kurtuldum
Başantrenör: Özhan Çıngın

Beşiktaş: Zizic 15, Brynton Lemar 2, Berk İbrahim Uğurlu 10, Vitto Brown 3, Dotson 7, Canberk Kuş 1, Yiğit Arslan 5, Mathews 21, Anthony Brown 7, Kamagate 4
Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Periyotlar

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-37

3. Periyot: 56-54

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

