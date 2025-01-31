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Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu ile Anlaştı

Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezon için anlaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:20
Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu ile Anlaştı

Sakaryaspor, Yeni Forvetini Kaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezonluk bir anlaşma sağladı. Kulüp, transferle ilgili resmi açıklamasında, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verdi.

Ömer Şişmanoğlu Kimdir?

Ömer Şişmanoğlu, Türk futbolunda deneyimli bir isim olup, kariyerinde birçok kulüpte görev almıştır. Sakaryaspor, bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezonluğuna...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezonluğuna anlaştı.

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