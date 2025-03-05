Samet Akaydin: 'Antalyaspor Maçında Kazanmak İçin Çalışıyoruz'

Çaykur Rizespor futbolcusu Samet Akaydin, 8 Mart'ta deplasmanda oynayacakları Onvo Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Akaydin, her maçı kazanmak için çalıştıklarını belirterek, "Antalyaspor maçı da bizim için öyle olacak" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Akaydin, iki maç üst üste kazanan takımın moral ve motivasyonunun arttığını ifade etti. "Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladık. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Akaydin, takımın sağladığı uyumdan bahsederek, "Güzel bir birlik ve beraberliğimiz var. Takımda her şey çok iyi, arkadaşlık da öyle. Ben Antalyaspor'dan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rize'de kendini evinde hissettiğini belirten Akaydin, "Ben bu yörenin evladıyım. Uzun bir süredir Karadeniz'de değildim ama burada doğdum ve büyüdüm. İnsanların inatçı, pes etmeyen ve hırslı bir yapıda olduğunu biliyorum. Ben de öyleyim. Çaykur Rizespor'da mutluyum ve hedefim bu takımı en iyi yerlere taşımak." diye ekledi.

Bir yıl daha Çaykur Rizespor ile sözleşmesi olduğunu belirten Akaydin, bu durumu şu an düşünmediğini, takımın hedefinin en iyi yerlerde olması olduğunu ifade etti. "Süreç ne gösterecek, göreceğiz hep beraber" şeklinde konuştu.

Ayrıca, A Milli Takım'da oynamaya devam ettiğini belirten Akaydin, "İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hedeflerim devam ediyor. Çaykur Rizespor'a gelmem milli takımdan vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Nerede olursam olayım performansımı en iyi şekilde göstermeye çalışacağım. Önümüzde milli takım maçı var, 20-23 Mart'ta. İnşallah oraya da katılacağım." diyerek sözlerine son verdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenmana Zeqiri (sağda) de katıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenmana Zeqiri (sağda) de katıldı.