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Samet Akaydın Panathinaikos'a transfer olma nedenini açıkladı

Yunanistan kulübüne kiralık olarak gien Samet Akaydın, bu tercihinin nedenini açıkladı. Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan Akaydın, A Milli takım kıyaslamaları üzerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:28
Samet Akaydın Panathinaikos'a transfer olma nedenini açıkladı

Samet Akaydın, Yunanistan'ı tercih etmesinin sebeplerini duyurdu. 29 yaşındaki stoper oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla, A Millî Takım'daki kadar rahat oynayamadığını kabul etti. Tecrübeli savunmacı ayrıca EURO 2024 mesajı da verdi.

Trabzonspor'un eski stoperi Vitos Hugo ile tandemi oluşturan Samet Akaydın bu zamana kadar gol atamadı fakat bir asist yaptı. EURO 2024'te forma giymek için Yunanistan'ı tercih ettiğini belirten Akaydın, düzenli sahada yer alacağını şansının daha da yükseleceğine değindi. Milli takım'daki performansının kıyaslanması hakkında konuşan başarılı stoper milli takımda kendisini rahat hissettiğinide gerçek oyuncu kimliği orada daha iyi ortaya koyduğuna dair düşünceleri dile getirdi.

samet akaydın
YENİ RAKİP OLYMPİAKOS
Yunanistan Süper Lig'de normal sezon mart ayının başında biterken son mücadelede OFI ile deplasmanda beraberlik alarak Panathinaikos, ligi 56 puanla 4. sırada yer aldı. Yunanistan'da normal sezonun bitmesiyle beraber Şampiyonluk Turu için hazırlıklar başladı. Panathinaikos, ilk hafta mücadelesinde yarın akşam saat 21.30'da Olympiakos'a konuk olacak.

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