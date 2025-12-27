Mustafa Gürsel: "Şapkamızı Önümüze Koyacağız" — Sivasspor 2-0 Bandırmaspor

Mustafa Gürsel: "Şapkamızı Önümüze Koyacağız"

Trendyol 1. Lig 19. hafta — Özbelsan Sivasspor 2-0 Bandırmaspor

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Mustafa Gürsel değerlendirmelerde bulundu.

Gürsel, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Maçı isteyen takım kazandı. Oyun olarak dengeli oyundu. Değerlendireceğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maça coşkumuzu ve isteğimizi yansıtamadık. Bazen iyi oynamak yetmiyor. İyi mücadele etmek lazım. Ligin ilk yarısı bitti. 26 puandayız. Şapkamızı önümüze koyup neleri daha iyi yapmamız gerektiğine bakacağız. Oyunsal olarak eksikliklerimiz yok ama az gol atıyoruz. İkinci yarı iyi bir Bandırmaspor izletmek istiyoruz. Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bu ligde hedefsiz takım yok. Her maç önemli ancak ligin ikinci yarısı daha zor olabiliyor. Bu ligde her şey değişebiliyor. Devre arasına moralli bir şekilde girmiyoruz o konuda üzgünüz. Yeniden ayağa kalkacağız. Önemli olan ligin sonunda neler yaptığımız"

Teknik ekip, devre arasında eksikleri tespit edip, ikinci yarıya daha güçlü bir Bandırmaspor çıkarmayı hedefliyor.

