Antalya Ultra Maraton’da İlk Gün Tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi’nin ana destekçisi olduğu ve bu yıl 5. Uluslararası Antalya Ultra Maraton’da ilk gün heyecanı yaşandı. Başkan Cem Kotan, Konyaaltı’nı maviden beyaza koşarak keşfeden sporcuları parkurlarda yalnız bırakmadı ve dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Maratonun başlangıcı, Konyaaltı Belediye Meydanı önündeki noktadan Başkan Cem Kotan’ın işaretiyle verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan parkurlarda koşucular, Konyaaltı’nın merkezindeki yolları takip ettikten sonra zorlu koşullar altında derelerin içinden geçerek finişe ulaşmaya çalıştı.

Sporcular ilk gün 22, 33, 57 ve 85 km olmak üzere farklı zorluklardaki parkurlarda mücadele etti.

Cem Kotan: "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sporcularımızın bu uzun yolculuklarında onlara eşlik ederek gerekli yerlerde destek oldum. Farklı ülkelerden yaklaşık bin 800 sporcu maratonumuzda yer alıyor. Bu sayı her geçen yıl daha da artıyor. Bu bizim için gurur verici bir durum. Konyaaltı’mızın dört bir yanının keşfedildiği bu yolculuğa eşlik etmek çok keyifliydi. Parkurlar oldukça zorlu ama bir o kadar da eğlenceli. Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. Ultra Maraton’un her zaman destekçisiyiz ve desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

İlk Günde Kazananlar

Dereceye giren sporculara madalyalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan takdim etti.

85K - Erkekler: Yehvenii Yarmolenko 09.22.00; Kadınlar: Kristina Tokareva 09.06.03.

57K - Erkekler: Ali Özkan 06.05.02; Kadınlar: Natalia Kahraman 07.13.00.

33K - Erkekler: Üzeyir Söylemez 02.37.26; Kadınlar: Kseniia Avdeeva 03.03.06.

22K - Erkekler: Aleksandr Gorunov 01.29.16; Kadınlar: Ayşenur Demirci 01.52.51.

