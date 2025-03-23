Samsun'da Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da Gençler Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen bu önemli etkinlikte 37 kulüpten 85 sporcu mücadele etti.

Finalde Kazananlar Belli Oldu

Şampiyonanın final tırmanışları oldukça heyecanlı geçti. Erkekler 21 yaş altı kategorisinde Oğuz Işık, 19 yaş altı kategorisinde Sacit Mustafa Sümer ve 17 yaş altı kategorisinde Enes Semih Pekşen birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise 21 yaş altı birincisi Zeliha El, 19 yaş altı birincisi Melis Pehlivan ve 17 yaş altı birincisi Ceylin Karakaya olarak belirlendi.

Ödül Töreni ve Kapanış Konuşması

Sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Ekin verdi. Ekin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, dördüncüsü düzenlenen şampiyonanın başarılı ve kazasız bir şekilde tamamlanmasının kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.