Samsun'da Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi, kazananlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:50
Samsun'da Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da Gençler Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen bu önemli etkinlikte 37 kulüpten 85 sporcu mücadele etti.

Finalde Kazananlar Belli Oldu

Şampiyonanın final tırmanışları oldukça heyecanlı geçti. Erkekler 21 yaş altı kategorisinde Oğuz Işık, 19 yaş altı kategorisinde Sacit Mustafa Sümer ve 17 yaş altı kategorisinde Enes Semih Pekşen birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise 21 yaş altı birincisi Zeliha El, 19 yaş altı birincisi Melis Pehlivan ve 17 yaş altı birincisi Ceylin Karakaya olarak belirlendi.

Ödül Töreni ve Kapanış Konuşması

Sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Ekin verdi. Ekin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, dördüncüsü düzenlenen şampiyonanın başarılı ve kazasız bir şekilde tamamlanmasının kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun Atatürk Spor...

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun Atatürk Spor...

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
2
Samsunspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Özkan Sümer, Trabzonspor'un Efsanevi Başkanı Mezarı Başında Anıldı
5
Samsunspor, Fenerbahçe'ye Karşı Baskılı Oyun Planlıyor
6
TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
7
Sivasspor'dan Kadınlar Günü Kutlaması

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!