Samsunspor 27 Yıl Sonra Avrupa'da: Panathinaikos Deplasmanında

Samsunspor 27 Yıl Aradan Sonra Avrupa Sahnesinde

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Karşılaşma, Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Hakem Kadrosu

Müsabakada düdüğü, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera çalacak. Munuera'nın yardımcı hakemliklerini aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek; karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

Samsunspor'un Avrupa Geçmişi

27 yıl sonra Avrupa'da mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekip, uluslararası turnuvalarda ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk katılımını 1997-98'de İntertoto Kupası'nda gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisi, İntertoto Kupası'na 1998-1999 sezonunda yeniden katıldı; bu iki sezonda toplam 10 maç oynayan Samsunspor, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Kadrodaki Durum ve Eksikler

Yeni transferlerden Portekizli yıldız Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin kararına göre maç kadrosunda yer alabilecek. Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse ve Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor; bu oyuncuların maç öncesi durumları netlik kazanacak.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında sakatlanan ve 2 haftadır sahalardan uzak olan Anthony Musaba'nın kadroda olup olmayacağı ise maç saatinde belirlenecek.

Hazırlık ve Ulaşım

Panathinaikos karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Samsun'dan Atina'ya hareket etti. Karadeniz temsilcisi, bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda ter idmanı yapacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.