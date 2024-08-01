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Samsunspor Basketbol Takımı'ndan Lige Katılım Hakkı Açıklaması

Samsunspor, basketbol takımının lige katılım hakkını devretmek için yatırımcı arayışında.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:47
Samsunspor Basketbol Takımı'ndan Lige Katılım Hakkı Açıklaması

Samsunspor Basketbol Takımı'nın Zorlu Süreci

Samsunspor Kulübü Derneği, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bir alt lige düşen Samsunspor Basketbol Takımı'nın lige katılım hakkını devretmek istediğini duyurdu.

Süper Lig'e Geri Dönüş Hayali

Yapılan yazılı açıklamada, 51 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmayı başaran Samsunspor Basketbol Takımı'nın tekrar küme düştüğü hatırlatıldı. Dernek, mütevazi bir bütçeyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, dernek gelirleriyle basketbolun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Yatırımcı Arayışında Ciddi Adımlar

Bir bölümde ise “Atatürk’lü Arma’nın basketbol salonlarında yaşaması için lige katılım hakkını devretmek amacıyla yatırımcı arayışına girdik” denildi. Kulübün, şehirdeki önde gelen bir sanayi kuruluşuyla görüşmeler yaptığı, ancak süreçte anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Böylece yeni destekçilerle görüşme konusunda zaman kaybettiklerini belirttiler.

Katılım Hakkının Devri Çağrısı

Açıklamada, “Mevcut şartlarla lige katılmakta zorluk yaşayacağız. Bu nedenle, katılım hakkımızı şehrin kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel firmalara devretmek istiyoruz. Bu, açık ve net bir çağrıdır. Bu organizasyonun Samsun şehrinde kalmasını arzuluyoruz. Aksi takdirde lige katılamayacağımızı üzülerek belirtiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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