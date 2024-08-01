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Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:15
Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça yönelik çalışmalara start verdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 90 dakika boyunca futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

İdman Programı Devam Ediyor

Samsun temsilcisi, yarın yapacağı antrenman ile 11 Ağustos Pazar günü sahasında gerçekleşecek Beşiktaş müsabakası için hazırlıklarını sürdürecek.

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