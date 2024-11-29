Samsunspor, Bodrum FK'yi Konuk Ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün maçı yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Reeder Samsunspor, toplamda 26 puan topladı.

Öte yandan, ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inde mağlup olan Sipay Bodrum FK ise 11 puan ile ligdeki yerini alıyor.

Samsunspor'da sakatlıkları sona eren ancak antrenman eksikliği bulunanan Celil Yüksel ve Carlo Holse'nin maç saatinde oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.