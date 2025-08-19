Samsunspor'dan Panathinaikos Öncesi "Forma" Açıklaması: Atatürk'lü Arma Kutsaldır

Samsunspor'dan Panathinaikos Öncesi "Forma" Açıklaması

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Panathinaikos maçı öncesi formayla ilgili çıkan haberleri değerlendirdi.

Forma tartışmasına net yanıt

Bilen, çıkan spekülasyonlara ilişkin olarak, "Samsunspor olarak kurallara uyan ve taşıdığı formanın ağırlığının bilinci içerisinde asla başka yollara tevessül etmeyen kulübüz. Bu nedenle Yunanistan'da beyaz forma, Samsun'da da kırmızı-beyaz formamızla sahada olacağız." dedi.

Bilen sözlerini, "Ne giyersek giyelim göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır." ifadesiyle vurguladı.

Maç hedefleri ve inanç

Bilen, takımın hedeflerine değinerek, "Ekibimize güveniyoruz. Takımımız iyi çalışıyor. İnançlıyız. Bu inançla Atina'da olacağız. Takımımız da sahada 90 dakika mücadele edecek. Yunanistan'dan ikinci 90 dakika için güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Rövanşta Samsun'daki maçta muhteşem seyircimiz önünde 30 binin üzerindeki taraftarımızla bu turu geçip UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar ve kadro durumu

Can sıkıcı iki sakatlık bulunduğunu belirten Bilen, "Carlo Holse ve Emre Kılınç Kocaelispor maçında sakatlandı. Sağlık ekibi yoğun çalışıyor. Ancak Holse, büyük ölçüde oynayamayacak. Kadromuz genişledi ve kuvvetlendi. Her bir arkadaşımız, olmayan arkadaşının yerine mücadele ederek diğer arkadaşlarını aratmayacaktır." dedi.

UEFA kuralları ve spekülasyonlar

Bilen, iki takım arasında gerilim yaratılmak istendiğini belirterek, "Samsunspor olarak kulağımızı ve gözümüzü kapattık. Sadece maça odaklandık. Çünkü biz maç sahada oynanacak, iyi olan, çok isteyen kazanacak, bunu biliyoruz." diye konuştu.

UEFA denetimine dikkat çeken Bilen, "UEFA'nın kararlarına uyulmadığında ağır yaptırımlar var. 'Onu giyelim, bunu çıkartalım, bu pankartla çıkalım' gibi söylemlerle sadece kendilerini yormuş oluyorlar. Kurallar belli, biz de Samsunspor olarak kurallara uyan ve taşıdığı formanın ağırlığının bilinci içerisinde asla başka yollara tevessül etmeyen kulübüz." ifadelerini kullandı.

Transfer süreci

Transfer politikası hakkında bilgi veren Bilen, "Yabancı oyuncu kotasını doldurduk. Samsunspor'da her dönem transfer devam eder. Oyuncularımızdan istediğimiz koşulları sağlayan gidebilir, biz de onun yerini yeni bir oyuncu ile doldururuz. Hocamız ve yönetim olarak görüşümüz mevcut kadromuzun 1-2 yerli takviyesi ile yeterli olduğudur. 12 Eylül'e kadar transfer devam ediyor ve daha vakit var. Biraz daha bekleyebiliriz." dedi.

Teşekkür

Bilen, Samsunspor'un akademi tesisleri ve stadyum çevresindeki yolların iyileştirilmesine katkı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkürlerini iletti.