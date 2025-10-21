Samsunspor, Dinamo Kiev Galibiyetiyle UEFA Konferans Ligi'nde İlk 8 Hedefliyor

Samsunspor, Dinamo Kiev Galibiyetinde İlk 8 Hedefiyle Sahada

Veysel Bilen: "Kazanırsak 12-13 puana ulaşmamız mümkün"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilen, galibiyetin takımı doğrudan ilk 8 içerisine sokabileceğini söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilen, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenmelerinin takıma moral verdiğini belirtti: "Bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi hem takımın morali hem de maçla ilgili olarak heyecanımızı bir kat daha yukarı çıkardı. Güzel bir oyunla elde ettiğimiz bu galibiyetin Dinamo Kiev maçı öncesi bize pozitif yansıması oldu."

Bilen, Dinamo Kiev hakkında "Dinamo Kiev bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım. Zorlu bir mücadele olacağını bekliyoruz. Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var. Perşembe günü taraftarımızın da desteğiyle zorlu mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Futbolculara güvenine vurgu yapan Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımızın armamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize puan ya da puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar."

Bilen, bu başarının Samsunspor'un Avrupa'da tanınırlığını artıracağını belirterek, "Bu da Samsunspor tarihi açısından takımın Avrupa'da daha çok tanınması, bilinmesi açısından son derece önemli. Biz yönetim, icra kurulu ve teknik ekip olarak bu maçın bilincindeyiz." dedi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın başlattığı "maça davet" kampanyasına da değinen Bilen, çağrıyı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde genişletmek istediklerini söyledi: "Başkanımız Dinamo Kiev maçıyla ilgili çağrıda bulundu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın (STSO) önderliğinde bir 'maça davet kampanyası' başlatıldı. İş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden, kamu kuruluşlarından, belediyelerden bu maça daha fazla ilgi göstermelerini, STSO'nun yapmış olduğu bu çağrıya, bu kampanyaya iştirak etmelerini bekliyoruz."

Bilen, son olarak stadyum doluluğunun önemine vurgu yaparak, "Çalışanlarına verecekleri biletlerle stadın dolmasını, o coşkulu ambiyans içinde de Dinamo Kiev'i yenmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim takımımız, taraftar desteğini arkasına aldığı zaman çok daha coşkulu bir oyun tarzını ortaya koyuyor ve farklı bir takım hüviyetine bürünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

