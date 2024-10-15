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Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 4 günlük aranın ardından tekrar başladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:09
Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça, 4 günlük iznin ardından yeniden hazırlıklara başladı.

İzin Sonrası Antrenman

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis, milli takım arasını değerlendirmek adına futbolculara 4 gün izin vermişti. İzin sonrası, futbolcular Nuri Asan Tesisleri’nde bir araya gelerek Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına tekrar hız verdiler.

Antrenman Programı

Antrenmana önce ısınma, pas ve koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular, son bölümde taktisel çalışmalar gerçekleştirdi. Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Samsunsporlu futbolcu Emren Kılınç da antrenmanda yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Samsunsporlu futbolcu Emren Kılınç da antrenmanda yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Samsunsporlu futbolcu Emren Kılınç da antrenmanda yer aldı.

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