Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Start Verdi
Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça, 4 günlük iznin ardından yeniden hazırlıklara başladı.
İzin Sonrası Antrenman
Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis, milli takım arasını değerlendirmek adına futbolculara 4 gün izin vermişti. İzin sonrası, futbolcular Nuri Asan Tesisleri’nde bir araya gelerek Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına tekrar hız verdiler.
Antrenman Programı
Antrenmana önce ısınma, pas ve koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular, son bölümde taktisel çalışmalar gerçekleştirdi. Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Samsunsporlu futbolcu Emren Kılınç da antrenmanda yer aldı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Samsunsporlu futbolcu Emren Kılınç da antrenmanda yer aldı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı. Samsunsporlu futbolcu Emren Kılınç da antrenmanda yer aldı.