Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Antrenman Detayları

Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı çalışmalarda oyuncular, ısınma, pas ve koordinasyon egzersizleriyle temponun artırılmasına odaklandı.

Antrenmanın sonunda ise taktiksel bir oyun oynandı. Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla birlikte hazırlıklarına devam edecek ve Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Zeki Yavru da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Zeki Yavru da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Zeki Yavru da yer aldı.