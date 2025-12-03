Samsunspor, Galatasaray Deplasmanından Puan Hedefliyor

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 5 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşmasından puan ya da puanlarla döneceklerine inandıklarını açıkladı. Çapa, takımın ligin son dönemindeki performansına vurgu yaparak tek endişelerinin hakem yönetimi olduğunu belirtti.

Galatasaray maçındaki tek endişemiz hakem

Çapa, Süper Lig ve Konferans Ligi’nde toplam 14 maçtır yenilmeyen bir ekip olduklarını hatırlatarak, ligin yükselişinin ve Galatasaray ile geçmişte oynanan maçtaki detayların önemine değindi. Lige çıktıkları sezondan bu yana puan alamadıkları tek takımın Galatasaray olduğunu söyleyen Çapa, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında olduğu gibi bu maçtan da mağlup olmadan ayrılmak istediklerini ifade etti.

Geçen sezonki karşılaşmada Satka’ya yapılan faul sonucu yedikleri üçüncü gole işaret eden Çapa, oyuna güvenlerinin tam olduğunu; asıl kaygılarının maçın yönetimi ve hakem kararları olduğunu vurguladı. Çapa, "Oyun olarak bizi yenebilirler, bunda sıkıntı yok. Tek endişemiz maçın yönetimi. Bugüne kadar hakemlerle ilgili olumsuz bir şey söylemedik, ama yönetimde dezavantaj yaratılmamasını istiyoruz" dedi.

Sakat dönüşleri ve hedefler

Çapa, önlerinde Süper Lig’de Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe olmak üzere üç önemli maç; ayrıca Avrupa kupalarında iki karşılaşma bulunduğunu hatırlattı. Takımın hedefinin ilk 8 içerisinde grubu tamamlamak olduğunu söyledi. Sakatlıklara dair bilgi veren Çapa, Olivier Ntcham ve Lubo Satka'nın büyük olasılıkla kısa zamanda takıma katılacağını; Tanguy Coulibaly'nin ise hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğinin net olmadığını, AEK maçına yetiştirmeye çalışacaklarını belirtti.

Transferde öncelik: Yerli kalite

Transferde yabancı oyuncu bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ancak kaliteli yerli oyuncu bulmanın tüm Süper Lig kulümleri için sorun olduğuna dikkat çeken Çapa, sayısal ve niteliksel artış gerektiğini söyledi. Çapa, ekonomik güç farkını kabul ederek, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile maddi rekabet etme şansımız yok" ifadesini kullandı ve doğru bir planla aradaki farkı kapatmaya çalışacaklarını ekledi.

Çapa, transfer çalışmalarının sürdüğünü, yabancı oyuncu konusunda esneklik bulunduğunu ancak yerli oyuncu tercihinde kulübün hedeflerini paylaşabilecek isimlere öncelik verdiklerini belirtti.

