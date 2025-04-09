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Samsunspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Galatasaray ile oynayacağı maça 4 sakat oyuncu ile antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:55
Samsunspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

İdman Detayları

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Antrenman, parkurlu ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başlayarak, hücum ve defans organizasyonlarıyla sona erdi.

Sakatlıklar Devam Ediyor

Ancak antrenmana, sakatlıkları devam eden Marc Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser katılmadı.

Samsun ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Muja da katıldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Muja da katıldı.

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