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Samsunspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçti: 2-0

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor'u 2-0'lık skorla ilk yarıda geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:56
Samsunspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçti: 2-0

Trendyol Süper Lig: Samsunspor - Hatayspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İlk Yarıda Farkı Açtı

Maçın 3. dakikasında Samsunspor, Emre Kılınç'ın ara pasıyla Moundilmadji ile öne geçti. Çadlı oyuncu, kaleci Bekaj ile karşı karşıya kalıp, topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

7. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor, ceza sahası önünden kazandığı serbest atışı Zevri Yavru kullandı ve plase vuruşla kaleci Bekaj'ı geçerek durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın Kalan Dakikaları

35. dakikada Samsunspor'dan Bola'nın soldan ortasında Emre Kılınç, göğsüyle yumuşatarak vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada ise Hatayspor'un Görkem Sağlam, ceza sahası dışından sert şutunu çekti ancak top, direğin yanı üzerinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 önde tamamlamasıyla sona ererken, maç öncesinde hakemler ve futbolcular 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isimlerinin yer aldığı pankartı birlikte taşıdı.

İki takımın oyuncuları, sahaya üzerinde deprem saati olan 04:17 yazılı siyah tişörtlerle çıktılar. Samsunsporlu taraftarlar ise iki takımın oyuncularını alkışlarla desteklediler.

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