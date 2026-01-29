Samsunspor İstanbul'a Gitti: Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlık Tamam

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maça hazırlanıp antrenmanları tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:20
Hazırlıklar Nuri Asan Tesisleri'nde tamamlandı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket etti.

Nuri Asan Tesislerinde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın devamında futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Hazırlıklar, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Samsunspor kafilesi, Kasımpaşa maçı için uçakla İstanbul’a hareket etti.

