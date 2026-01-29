Samsunspor İstanbul'a Gitti: Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlık Tamam
Hazırlıklar Nuri Asan Tesisleri'nde tamamlandı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket etti.
Nuri Asan Tesislerinde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın devamında futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Hazırlıklar, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Samsunspor kafilesi, Kasımpaşa maçı için uçakla İstanbul’a hareket etti.
SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KASIMPAŞA KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK, İSTANBUL’A GİTTİ.