Trabzonspor Antalya'ya Gitti — Antalyaspor Deplasmanı İçin 20 Kişilik Kafile

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına giden Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 20 kişilik kafileyle Antalya'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:38
Trabzonspor Antalya'ya Gitti — Antalyaspor Deplasmanı İçin 20 Kişilik Kafile

Trabzonspor Antalya'ya Gitti: Antalyaspor Deplasmanı İçin 20 Kişilik Kafile

Teknik heyet hazırlıkları tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya hareket etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 16.00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Antalya'ya yola çıktı.

Kafilede toplam 20 futbolcu yer aldı. Konyaspor'a transfer olan Olaigbe ve Rayyan Baniya kafilede bulunmazken, Stefan Savic'in tedavisi devam ediyor.

Kafiledeki oyuncular

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK TRABZONSPOR...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK TRABZONSPOR, ANTALYA’YA GİTTİ. KONYASPOR'A TRANSFER OLAN OLAİGBE VE BANİYA KAFİLEDE YER ALMADI.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK TRABZONSPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akçaabat'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı: Akçakart ile Seanslar Başlıyor
2
Samsunspor Bocce Takımı Mersin'de Madalyalarla Döndü
3
İsmail Güldüren: İnegölspor 6-1 ile play-off hedefine inançla yürüyor
4
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı
5
TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-1 12 Bingöl Spor
6
Fenerbahçe - Göztepe: Trendyol Süper Lig 19. Hafta Mücadelesi
7
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları