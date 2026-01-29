Trabzonspor Antalya'ya Gitti: Antalyaspor Deplasmanı İçin 20 Kişilik Kafile

Teknik heyet hazırlıkları tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya hareket etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 16.00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Antalya'ya yola çıktı.

Kafilede toplam 20 futbolcu yer aldı. Konyaspor'a transfer olan Olaigbe ve Rayyan Baniya kafilede bulunmazken, Stefan Savic'in tedavisi devam ediyor.

Kafiledeki oyuncular

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu.

