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Samsunspor, Sipay Bodrum FK Maçına Kilitlendi: Puan Farkını Açmak İstiyor

Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçta puan farkını artırmayı hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis, galibiyet için özveri bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:59
Samsunspor, Sipay Bodrum FK Maçına Kilitlendi: Puan Farkını Açmak İstiyor

Samsunspor, Sipay Bodrum FK Maçına Kilitlendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında mücadele edecek olan Samsunspor, sıralama rakipleriyle puan farkını açmayı amaçlıyor. Teknik direktör Thomas Reis, yarın yapılacak Sipay Bodrum FK maçında galip gelerek bu hedefe ulaşmayı umuyor.

Thomas Reis'ten Maç Değerlendirmesi

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin bulunduğu durum itibarıyla puana ihtiyaç duyduğunu vurguladı. "Elbette karşılaşma da zor geçecektir. Alanyaspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmememiz gerekiyor" diyerek dikkatli olmanın önemine değindi.

Hatırlatılan Alanyaspor karşılaşmasında takımın savunmasında oluşan boşluklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Reis, "Bu maçta o boşlukları vermeyip daha fazla kompakt kalmalıyız. Bu hataları yapmazsak puan için çok güzel bir fırsat yakalayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Devre Arasına Hedef 9 Puan

Devre arasına kadar 3 maç oynayacaklarının altını çizen Reis, "Ligin ilk yarısında alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Her maç çok önemli ve zor geçiyor. Alanyaspor karşılaşmasındaki performansımızı sürdürürsek, Bodrum FK karşılaşması da zorlu geçecektir. 9 puan var ve bu puanların tamamını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadrodan Memnuniyetini Belirtti

Reis, Alanyaspor maçında sakat ve cezalı oyuncularla mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Bazen bazı oyunculardan yoksun şekilde bir karşılaşmaya çıkmamız gerekiyor. Bu da bize sıkıntılı anlar yaşatabiliyor. Oynayan oyuncular da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi. Ayrıca, oyuncularının disiplinli oyununa inandığını ve iletişim sorununa dikkat çekerken, "Oyuncularımı bu konuda uyardım ama bahane uydurmayı sevmiyorum. Ben kadromdan memnunum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi.

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