Samsunspor Teknik Direktörü Reis: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır"

Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilerek önemli bir ders aldı, Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:10
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır"

Samsunspor'da Üzüntü ve Öğrenme Süreci

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yenilginin ders çıkaracak bir süreç olacağını belirtti.

Maçın Değerlendirmesi

Reis, 2-0 önde oldukları bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade etti. Maçın ilk ve ikinci yarısının çok farklı dinamiklerde geçtiğini vurgulayan Reis, "İlk 15 dakikada kar yağışı nedeniyle maç oynamak kolay değildi. İkinci yarı bizim adımıza çok farklı geçti" dedi.

Gollerin detaylarının önemine dikkat çeken Reis, 2-1'ken Soner Aydoğdu'nun kaçırdığı bir pozisyonun kritik olduğunu, bu gol olmuş olsaydı maçı kazanacaklarını dile getirdi. "Maçta detaylar çok önemliydi. Basit goller yedik ve sonuç olarak kaybettik" diyen Reis, geleceğe dair motivasyonlarını yükseltmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Maçlara Hazırlık

Reis, bu maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını belirterek, "Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maçlara hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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