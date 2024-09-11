Samsunspor'un Arnavut Yıldızı Arbnor Muja: "Hedefim Takıma Katkı Sağlamak"

Samsunspor'un Umut Vaadi: Arbnor Muja

Süper Lig'in yükselen yıldızlarından Arbnor Muja, bu sezon Samsunspor'a daha fazla katkı yapmayı hedefliyor. Arnavut futbolcu, takım arkadaşlarıyla olan uyumlarının performanslarına olumlu yansıdığını belirtti.

Geçen Sezonun Öz Eleştirisi

Geçtiğimiz sezon devre arasında Samsunspor'a katılan Muja, yalnızca bir gol atabilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bu yıl, sahada daha etkin olmayı amaçlıyor. Arbnor Muja'nın Açıklamaları:

"Alışma dönemim biraz uzun sürdü. Bu yıl daha fazla katkı vermek için gayret gösteriyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmış olmam, performansımı artırdı."

Yeni Hedefler ve Takım Ruhu

Muja, takımının yeni hedeflerle çıktığı yolda, ligde kalmanın yanı sıra Avrupa kupalarına katılmayı da arzu ettiklerini vurguladı.

"En büyük hedefimiz rahat bir şekilde ligde kalmak. İyi sonuçlar alırsak Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz."

Süper Lig ve Milli Takım Hayalleri

Süper Lig'deki yoğun rekabetten bahseden Muja, her futbolcunun hayalinin milli formayı giymek olduğunu belirtti. Performansını artırarak, tekrar milli takıma seçilmek istediğini dile getirdi. Muja'nın Son Sözleri:

"Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için çalışıyorum. Performansım devam ederse milli takıma seçileceğime inanıyorum."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja, bu sezon takımına daha fazla katkı vereceğine inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja, bu sezon takımına daha fazla katkı vereceğine inandığını söyledi.