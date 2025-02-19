Samsunspor'un Süper Lig Hedefi: Üst Sıralarda Kalmak

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak için mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:06
Samsunspor'un Süper Lig Hedefi: Üst Sıralarda Kalmak

Samsunspor'un Süper Lig Hedefi: Üst Sıralarda Kalmak

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, ligdeki konumunu korumak için kararlılıkla mücadele ediyor. Takımın teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Maçı Analizi

Reis, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sergiledikleri başarılı performansa dikkat çekti ve Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile yaptığı maçta gösterdiği iyi oyunu övgüyle anarak, "Bu maçtan belki 1 puan ile bile ayrılabilirlerdi. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ataklara hızlı çıkmayı başarıyorlar," dedi.

İyi Performans Vurgusu

Alman teknik adam, her maçta yüksek performans sergilemek istediklerinin altını çizerek, "Ligde artık erken goller bulabileceğimizi gördük. Erken gol bulmak bazen maçları zorlaştırabiliyor. Son oynadığımız Konyaspor, Hatayspor ve Kayserispor maçlarında olduğu gibi erken goller bulduk ve sonrasında iyi bir savunma yaptık," şeklinde konuştu.

Aile Olmanın Gücü

Reis, takımın umut verici özelliklerinden birinin aile olma duygusu olduğunu belirtti. "Taktiksel anlamda çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Oyuncularım taktiğimize güveniyor ve sahada bunu en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. Antrenman kalitemiz yüksek ve bu da oyuncu seçimini zorlaştırıyor. En iyi kadroya sahip olmasak da çok iyi niyetli oyunculara sahibiz. İyi performans göstermeye devam edersek, ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

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