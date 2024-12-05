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Samsunspor'un Zirve Hedefi: Kaptan Zeki Yavru Açıklamalarda Bulundu

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, takımın hedefinin zirve olduğunu vurguladı ve Eyüpspor maçı için umutlu olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:11
Samsunspor'un Zirve Hedefi: Kaptan Zeki Yavru Açıklamalarda Bulundu

Samsunspor'un Zirve Hedefi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Samsunspor'u zirveye taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçını değerlendirdi.

Eyüpspor Maçına Dair Görüşler

Zeki Yavru, Eyüpspor deplasmanının zorlu bir mücadele olacağını belirterek, "Uzun süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı mutlu ederiz" dedi.

Takım Başarısı Öncelik

Takıma asist yaparak katkıda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Yavru, "Önemli olan Samsunspor'un başarısı. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımız da aynı düşüncede. Bizim hedefimiz, Samsunspor'u zirveye taşımak" ifadesini kullandı.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Öte yandan, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, antrenmanda dar alanda çift kale maç yaptı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı ikas Eyüpspor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda yer alan takım kaptanı Zeki Yavru, açıklama yaptı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı ikas Eyüpspor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda yer alan takım kaptanı Zeki Yavru, açıklama yaptı.

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