Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 ile Geçti

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, Şanlıurfaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün geriye düştüğümüz maçta galip gelmesini bildik" şeklinde konuştu.

Karafırtınalar: "Özel ve Güzel Bir Maç Kazandık"

Karafırtınalar, 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından, başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın kendisini onurlandırdığını dile getirdi. Takımının mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Öncelikle içeride benim çıktığım ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı çok zorlandık ama ikinci yarı hamlelerimizin karşılığını almaya başladık. Gole rağmen geri gelmeyi başardık. Bu takımın karakterinde var," dedi.

Karatepe: "Kırmızı Kart Sonrası Dengeyi Kuramadık"

Öte yandan, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, maçın kaybedilmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Kırmızı kart öncesi iyi bir oyun sergilediklerini ancak sonunu getiremediklerini belirten Karatepe, "Kırmızı kart gören oyuncumun ilk sarı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. O dakikaya kadar çok iyi oynayan bir takımdık," dedi. Karatepe, milli arayı iyi değerlendirip daha iyi bir şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.