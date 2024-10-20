Şanlıurfaspor İlk Deplasman Zaferini Elde Etti

Şanlıurfaspor'un İlk Deplasman Galibiyeti

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Adanaspor karşısında elde etti. Sarı yeşilli ekip, ligin 9. haftasında oynanan mücadelede, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Deplasman Serisi Sona Erdi

Şanlıurfaspor, Adanaspor maçı öncesinde deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor'a 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 3-0 yenilen ekip, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Üst Üste 3 Puan

Ligin 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, Adanaspor zaferiyle birlikte bu sezon ilk kez üst üste 3 puan almayı da başardı.

Puan Durumu

Şanlıurfaspor, ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 13 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.